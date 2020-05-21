Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве
Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Таким образом, общее число умерших среди пациентов с COVID-19 в столице 1 794. Как отмечается в официальном телеграм-канале оперштаба, у всех умерших была диагностирована пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город остается «на высокой стадии заболеваемости», предупредив, что в мае смертность зараженных может оказаться выше, чем в апреле.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве
- В Думу внесли законопроект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
- Turkish Airlines возобновит полеты за рубеж с 10 июня
- ВОЗ: Зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 в мире за сутки
- В Петербурге переболевшие COVID-19 запустили акцию «Я уже здоров»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru