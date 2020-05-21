Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве

Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших среди пациентов с COVID-19 в столице 1 794. Как отмечается в официальном телеграм-канале оперштаба, у всех умерших была диагностирована пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город остается «на высокой стадии заболеваемости», предупредив, что в мае смертность зараженных может оказаться выше, чем в апреле.

