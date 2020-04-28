Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 67 пациентов от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

По данным сообщения оперштаба в Telegram, у всех пациентов была подтверждена пневмония после заражения вирусом.

Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве превысило 500 человек.

Напомним, что решением президента РФ Владимиром Путиным в стране продлен режим самоизоляции до 11 мая в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом глава государства поручил к 5 мая предоставить план по поэтапному снятию ограничительных мер.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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