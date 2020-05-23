Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались еще 67 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

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Отмечается, что у всех умерших имелся положительный тест на коронавирус и была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число умерших в столице среди пациентов с COVID-19 составило 1 934 человека.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России подтверждено 8894 новых случая коронавируса, из них 2988 - в Москве.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу. Градоначальник, в частности, напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного и пропускного режимов.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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