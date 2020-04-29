Еще 65 человек с коронавирусом скончались в Москве
29 апреля 202023:29
Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 65 пациентов с коронавирусом.
Отмечается, что у всех пациентов после заражения развилась пневмония.
Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 611 человек.
В оперштабе подчеркнули необходимость соблюдения режима самоизоляции, который был продлен ранее до 11 мая.
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29 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru