Еще 65 человек с коронавирусом скончались в Москве

Отмечается, что у всех пациентов после заражения развилась пневмония.

Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 611 человек.

В оперштабе подчеркнули необходимость соблюдения режима самоизоляции, который был продлен ранее до 11 мая.

