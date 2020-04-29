Еще 65 человек с коронавирусом скончались в Москве

Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 65 пациентов с коронавирусом.

Воробьевское плато COVID-19

Отмечается, что у всех пациентов после заражения развилась пневмония.

Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 611 человек.

В оперштабе подчеркнули необходимость соблюдения режима самоизоляции, который был продлен ранее до 11 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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