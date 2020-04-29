Воробьевское плато COVID-19
Губернатор Андрей Воробьев заявил о выходе Московской области на плато по заболеваемости коронавирусом.
Свое заявление о выходе на плато руководитель Подмосковья на всякий случай сопроводил словом «наверное»:
«Рост 5–7%, наверное, это плато. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится»,
— заявил Андрей Воробьев в телеинтервью.
Число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 686 человек или 6,7%. Понятие «плато» в эпидемиологическом контексте подразумевает ежедневный прирост числа заболевших, практически неизменный в течение определенного периода. Предполагается, что после примерно десяти дней нахождения показателей заболеваемости на плато эпидемия должна идти на спад. Согласно официальным данным на 29 апреля, количество инфицированных COVID-19 составило 10 917. По этому показателю Подмосковье занимает второе место среди российских регионов после Москвы. В целом же по стране показатель заболеваемости вплотную приблизился к ста тысячам.
Контроль за соблюдением жителями Подмосковья режима самоизоляции на майские праздники будет усилен, - предупредил губернатор региона. По его словам, несмотря на то, что погода по прогнозу будет хорошей, жители должны не расслабляться, а продолжать соблюдать установленные правила. «Я очень прошу всех жителей, особенно молодых, думать головой», - добавил губернатор. После выступления днем ранее президента Владимира Путина, в котором он объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников, ограничительные меры, введенные в Подмосковье в связи с ситуацией с коронавирусом, были продлены до 11 мая. Аналогичное решение было принято и в Москве.
К призывам президента и подмосковного губернатора соблюдать дисциплину и думать головой присоединился и Роспотребнадзор, выпустивший рекомендации о том, как вести себя в период майских праздников. Передвигаться следует на личном транспорте или такси, а в случае использования общественного транспорта минимизировать контакты с посторонними. Защитные маски, обработка рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции по-прежнему не теряют актуальности. Отдельно Роспотребнадзор предостерег от контактов с соседями по даче или проведения отдыха на природе большими компаниями. Круг личного общения следует ограничить теми, с кем человек контактировал в период самоизоляции. И еще: алкоголь – не антисептик, он только снижает способность противостоять заболеваниям, - следует из предупреждения Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru