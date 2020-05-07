Еще 51 человек с коронавирусом скончался в Москве

Оперштаб сообщил о смерти еще 51 пациента с положительным результатом теста на коронавирус.

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале оперштаба, у всех умерших была диагностирована пневмония.

Ранее стало известно, что режим введенных ограничений из-за коронавируса в столице продлен до 31 мая.


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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