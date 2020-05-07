Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Ограничения, введенные в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлеваются до 31 мая. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что все закрытые в настоящий момент предприятия торговли, образования, культуры, спорта и сферы услуг не будут работать до начала лета.