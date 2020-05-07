Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Ограничения, введенные в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлеваются до 31 мая. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что все закрытые в настоящий момент предприятия торговли, образования, культуры, спорта и сферы услуг не будут работать до начала лета.

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Ранее НСН писала, что власти столицы озвучили размер штрафа, который будет взиматься с граждан за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток. За это придётся заплатить 4 тысячи рублей, заявил руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он также уточнил, что указом мэра Сергея Собянина будут определены конкретные зоны, места и критерии, по которым должна носиться маска. Штраф будет выписываться согласно статье 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях Москвы, подчеркивает Ura.ru.

По словам Данчикова, носить маску надо будет непосредственно в транспорте. Правила начнут действовать с 12 мая.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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