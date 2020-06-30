Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

У всех скончавшихся была диагностирована пневмония, пишет "Вечерняя Москва".

Таким образом, общее число летальных исходов в столице среди пациентов с коронавирусом составило 3 796 человек.

По последним данным оперштаба, в РФ зафиксировано более 641 тыс. случаев коронавируса. Всего скончалось 9 166 пациентов, вылечились 403 430 человек.

