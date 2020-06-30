Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве от последствий заражения коронавирусом умерли 35 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Врач, работавший в «красной зоне», назвал коронавирус «хитрым противником»

У всех скончавшихся была диагностирована пневмония, пишет "Вечерняя Москва".

Таким образом, общее число летальных исходов в столице среди пациентов с коронавирусом составило 3 796 человек.

По последним данным оперштаба, в РФ зафиксировано более 641 тыс. случаев коронавируса. Всего скончалось 9 166 пациентов, вылечились 403 430 человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры