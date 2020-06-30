Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
30 июня 202000:18
В Москве от последствий заражения коронавирусом умерли 35 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
У всех скончавшихся была диагностирована пневмония, пишет "Вечерняя Москва".
Таким образом, общее число летальных исходов в столице среди пациентов с коронавирусом составило 3 796 человек.
По последним данным оперштаба, в РФ зафиксировано более 641 тыс. случаев коронавируса. Всего скончалось 9 166 пациентов, вылечились 403 430 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru