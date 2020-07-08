Еще 32 пациента с коронавирусом умерли в Москве
8 июля 202023:33
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 32 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4059.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 562 новых случаев коронавируса, из них 621 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 700 тысяч.
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Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
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8 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru