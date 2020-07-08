Еще 32 пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 32 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

ВОЗ: В мире зафиксировано более 168 тысяч заражения коронавирусом

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4059.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 562 новых случаев коронавируса, из них 621 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 700 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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