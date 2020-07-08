ВОЗ: В мире зафиксировано более 168 тысяч заражения коронавирусом

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в мире, по данным организации, превысило 11,6 млн.

Число летальных исходов за сутки выросло более чем на 4 тыс. и составило почти 540 тысяч.

Отметим, что США занимают первое место по числу инфицированных и умерших от коронавируса во всём мире. Второе место на сегодня занимает Бразилия, где заболели более 1,6 миллиона человек, в том числе президент. На третьем пока Россия - 700 792 случаев заражения.

