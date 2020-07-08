ВОЗ: В мире зафиксировано более 168 тысяч заражения коронавирусом

В мире более 168 тысяч человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС.

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Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в мире, по данным организации, превысило 11,6 млн.

Число летальных исходов за сутки выросло более чем на 4 тыс. и составило почти 540 тысяч.

Отметим, что США занимают первое место по числу инфицированных и умерших от коронавируса во всём мире. Второе место на сегодня занимает Бразилия, где заболели более 1,6 миллиона человек, в том числе президент. На третьем пока Россия - 700 792 случаев заражения.

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ФОТО: pixabay.com
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