Еще 29 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 29 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 116.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса, из них 637 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 713 тысяч.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки заразились более 228 тысяч человек.

