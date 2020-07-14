Еще 29 человек умерли от коронавируса в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 29 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 234.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса, из них 613 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 739 тысяч.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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