Еще 29 человек умерли от коронавируса в Москве
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 29 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 234.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса, из них 613 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 739 тысяч.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru