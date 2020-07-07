Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 28 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице превысило 4 тысячи человек.

За прошедшие сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, из них 629 - в Москве.

Ранее в понедельник заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова в эфире НСН сказала, что ситуация в столице нормализовалась. Однако говорить о полном снятии ограничений рано.

