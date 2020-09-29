Еще 27 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 27 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Накануне сообщалось, что в столице было впервые с июля зарегистрировано более 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число жертв коронавируса в столице составило 5230.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8232 новых случаев коронавируса, из них 2300 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru