Еще 27 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 27 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Один процент до новых COVID-ограничений

Накануне сообщалось, что в столице было впервые с июля зарегистрировано более 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число жертв коронавируса в столице составило 5230.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8232 новых случаев коронавируса, из них 2300 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры