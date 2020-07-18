Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 14 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 285.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса, из них 575 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 759 тысяч.
Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки заразились более 237 тысяч человек.
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Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru