Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 14 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 285.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса, из них 575 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 759 тысяч.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки заразились более 237 тысяч человек.

