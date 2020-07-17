ВОЗ заявила о рекорде суточного прироста зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 237 тысяч новых случаев заражений. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 10 июля, тогда официально зарегистрировали 228 тысяч заражений.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта. В мире общее число зараженных превышает 13 млн.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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