Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 41 156 человек

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнила данные по погибшим в результате разрушительных землетрясений в стране.

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

По информации ведомства, числе жертв стихийных бедствий выросло до 41 156 человек.

Ранее киргизские спасатели вытащили из-под завалов в Турции трёх человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеТурция
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