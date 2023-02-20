Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 41 156 человек
20 февраля 202313:53
Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнила данные по погибшим в результате разрушительных землетрясений в стране.
По информации ведомства, числе жертв стихийных бедствий выросло до 41 156 человек.
Ранее киргизские спасатели вытащили из-под завалов в Турции трёх человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В Госдуме выступили против принуждения родителей к «Разговорам о важном»
- Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 41 156 человек
- В Киеве после визита Байдена надеются на решение «подвисших» вопросов
- Байден сообщил о дальнейших планах после визита Украины
- СМИ: Участников дела о покушении на Соловьева обвинили в терроризме
- СМИ: Байден приехал в Киев на поезде
- Джо Байден анонсировал новые санкции против России
- Тайник с гранатомётами, автоматами и тротилом обнаружен в Москве
- Байден пообещал выделить Украине еще 500 миллионов долларов
- На сына пресс-атташе «Арсенала» напали в Швейцарии на стадионе
20 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru