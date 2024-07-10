Энергодар подвергся массированной артиллерийской атаке со стороны ВСУ
10 июля 202409:58
Украинская сторона наносит массированные артиллерийские удары по Энергодару, сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Подробностей происшествия Рогов не привел.
Ранее Рогов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны на масштабную провокацию на запорожском направлении и могут совершить ее в попытке повысить рейтинг кандидата президента в США Джо Байдена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru