Энергодар подвергся массированной артиллерийской атаке со стороны ВСУ

Украинская сторона наносит массированные артиллерийские удары по Энергодару, сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области

Подробностей происшествия Рогов не привел.

Ранее Рогов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны на масштабную провокацию на запорожском направлении и могут совершить ее в попытке повысить рейтинг кандидата президента в США Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
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