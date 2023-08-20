Энергетики устранили последствия атаки дронов на подстанцию в Судже

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что энергетики устранили последствия атаки беспилотников на электроподстанцию в городе Суджа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

СК РФ расследует факт удара БПЛА по вокзалу в Курске

Из-за атаки дронов без света остались более 5,5 тысячи жителей Суджанского и Кореневского районов.

«Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено», - сообщил Старовойт.

Ранее украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадали два человека, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры