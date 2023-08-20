Энергетики устранили последствия атаки дронов на подстанцию в Судже
20 августа 202314:25
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что энергетики устранили последствия атаки беспилотников на электроподстанцию в городе Суджа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Из-за атаки дронов без света остались более 5,5 тысячи жителей Суджанского и Кореневского районов.
«Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено», - сообщил Старовойт.
Ранее украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадали два человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru