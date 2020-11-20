В Приморье объявлен режим ЧС из-за непогоды
В Приморском крае будет введён режим ЧС после обрушившегося на регион ледяного дождя и сильного ветра. Непогода привела к коммунальным авариям. По-прежнему порядка 150 тыс. жителей остаются без электричества, водоснабжения и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной, ущерб от стихии может оцениваться как минимум в 80 млн рублей.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке и Артёме около 150 тыс. человек остаются без электричества, водоснабжения и отопления. Он также сообщил, что во Владивостоке решено открыть пункты временного размещения для людей, где их обеспечат горячим питанием, передает RT.
Приморский край принял на себя второй удар стихии в ночь на пятницу. РЕН ТВ сообщает об одном погибшем.
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