В Приморье объявлен режим ЧС из-за непогоды

В Приморском крае будет введён режим ЧС после обрушившегося на регион ледяного дождя и сильного ветра. Непогода привела к коммунальным авариям. По-прежнему порядка 150 тыс. жителей остаются без электричества, водоснабжения и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной, ущерб от стихии может оцениваться как минимум в 80 млн рублей.