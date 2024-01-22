Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля
Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения и отправил в СИЗО до 26 апреля блогера Елену Блиновскую, которую обвинили в нарушении правил содержания под домашним арестом.
В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщается, что в ходе судебного заседания Блиновская возражала против заявленного ходатайства.
Ранее, 22 января, сообщалось, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку 23 декабря свидетеля по ее уголовному делу. Также стало известно, что на празднике было множество «дорогостоящих развлечений», при этом блогер не торопится погашать налоговую задолженность, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге представили 500 экспонатов о возрождении Ленинграда после блокады
- Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США
- Актер Джереми Реннер выпустил музыкальный альбом
- Развожаев: В Севастополе объявили два выходных из-за паводка
- Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
- Союзмолоко: Россия в 2023 году увеличила экспорт молочной продукции на 18%
- Выборы президента в Херсонской области проведут досрочно
- Историк Крушельницкий: Россия может претендовать на объекты в Ницце
- Дочь Талызиной опровергла слухи о госпитализации актрисы
- Подозрительная посылка обнаружена в парламенте Нидерландов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru