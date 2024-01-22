Блиновской предъявили обвинения по новой статье

В столичного главке СК РФ рассказали, что не позднее 2019 года она получила электронные ключи юридических лиц для «неправомерных переводов денег с расчётных счетов обществ» и неоднократно использовала финансы в своих целях.

Уточняется, что максимальное наказание по данной статье УК РФ — шесть лет колонии. Адвокат Блиновской заявила, что её клиентка отвергла новые обвинения.

Ранее следствие заявило о намерении ходатайствовать о заключении находящейся под домашним арестом Блиновской под стражу в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

