Блиновской предъявили обвинения по новой статье
Следствие установило причастность блогера Елены Блиновской к двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору, сообщает РИА Новости.
В столичного главке СК РФ рассказали, что не позднее 2019 года она получила электронные ключи юридических лиц для «неправомерных переводов денег с расчётных счетов обществ» и неоднократно использовала финансы в своих целях.
Уточняется, что максимальное наказание по данной статье УК РФ — шесть лет колонии. Адвокат Блиновской заявила, что её клиентка отвергла новые обвинения.
Ранее следствие заявило о намерении ходатайствовать о заключении находящейся под домашним арестом Блиновской под стражу в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Латвии признали Украину самой большой проблемой Евросоюза
- РОАД: Треть подержанных автомобилей в РФ продают со скрученным пробегом
- Фильм о Бажове представят в Екатеринбурге в день 145-летия писателя
- Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский Су-25
- Премьер Словакии призвал Украину к «болезненному компромиссу» с Россией
- Минобороны: Российские войска уничтожили еще один танк Leopard
- Соседов рассказал об увольнении с ток-шоу НТВ «За гранью»
- Машков рассказал о грядущем большом собрании доверенных лиц Путина
- Фильм режиссера Косаковского попал в программу Берлинале
- Блиновской предъявили обвинения по новой статье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru