Следователь сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста

По данным агентства, вечеринка, прошедшая 23 декабря, активно освещалась в СМИ. На ней присутствовало 15 гостей. Также стало известно, что на празднике было множество «дорогостоящих развлечений», при этом блогер не торопится погашать налоговую задолженность.

Ранее следствие установило причастность Блиновской к двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Уточняется, что максимальное наказание по данной статье УК РФ — шесть лет колонии.

В понедельник, 22 января, суд намерен рассмотреть ходатайство следствия об ужесточении меры пресечения для Блиновской и отправить ее в СИЗО, сообщает «Радиоточка НСН».