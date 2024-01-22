Следователь сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста

Блогер Елена Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя в Замоскворецком суде Москвы.

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По данным агентства, вечеринка, прошедшая 23 декабря, активно освещалась в СМИ. На ней присутствовало 15 гостей. Также стало известно, что на празднике было множество «дорогостоящих развлечений», при этом блогер не торопится погашать налоговую задолженность.

Ранее следствие установило причастность Блиновской к двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Уточняется, что максимальное наказание по данной статье УК РФ — шесть лет колонии.

В понедельник, 22 января, суд намерен рассмотреть ходатайство следствия об ужесточении меры пресечения для Блиновской и отправить ее в СИЗО, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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