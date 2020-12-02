Электроснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановлено
Стало известно о восстановлении электроснабжения последних обесточенных поселков острова Русский во Владивостоке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Оборонэнерго».
Свет там отсутствовал после ледяного шторма. Были повреждены 73% линий электропередачи острова. На острове работали восстановительные бригады со всей страны.
В настоящее время часть домов обеспечена электричеством по временной схеме.
Напомним, прокуратура Приморского края нашла нарушения в действиях властей Владивостока при ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В сообщении заявлено, что причиной затягивания восстановления города после ледяного циклона стало ненадлежащее взаимодействие спецслужб, ответственных за ликвидацию последствий.
В Приморском крае 19 ноября прошел ледяной дождь, которые перешел в снег с сильным ветром. В результате около 40 населенных пунктов Приморского края лишились энергоснабжения из-за тяжелых погодных условий. В регионе объявили ЧС.
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