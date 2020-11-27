Постоянное энергоснабжение во Владивостоке будет восстановлено в течение 1-2 месяцев

Постоянная схема энергоснабжения во Владивостоке после циклона будет восстановлена в течение 1-2 месяцев. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, в это время периодически могут возникать перебои с энергоснабжением.

«Это время мы будем жить в напряженном, нервном периоде, периодически будет "выбивать"», - цитирует Чекункова РИА Новости.

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Министр добавил, что благодаря резервному электроснабжению через переброску генераторов на больницы, удалось не допустить перебоев в работе медучреждений.

Ранее сообщалось, что власти Приморья отстранили от работы главу административно-территориального управления острова Русского, пишет «Свободная пресса». Они считают, что чиновница плохо исполняла свои обязанности после ледяного дождя во Владивостоке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергоснабжениеПриморьеВладивосток
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