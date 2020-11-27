Постоянное энергоснабжение во Владивостоке будет восстановлено в течение 1-2 месяцев

Постоянная схема энергоснабжения во Владивостоке после циклона будет восстановлена в течение 1-2 месяцев. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, в это время периодически могут возникать перебои с энергоснабжением.

«Это время мы будем жить в напряженном, нервном периоде, периодически будет "выбивать"», - цитирует Чекункова РИА Новости.