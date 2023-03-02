Электронная сигарета взорвалась в руках российского подростка
Вейп взорвался в руках семнадцатилетнего студента в городе Керчь (Республика Крым). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
По словам потерпевшего, он обнаружил устройство на улице и решил взять с собой на занятия. На остановке транспорта молодой человек поставил вейп на зарядку, после чего тот начал нагреваться. Подросток не успел выпустить электронную сигарету из рук, произошел взрыв.
С открытой раной кисти руки молодой человек поступил в больницу.
Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев назвал рынок жидкостных вейпов в России почти полностью черным. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- СМИ: Таинственный флот из 600 танкеров переправляет российскую нефть по всему миру
- Люди пострадали при обстреле со стороны Украины поселка в Курской области
- ВСУ атаковали два села в Брянской области
- Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области
- Взрыв произошел на территории Тульской области
- Лавров: Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку
- Сальдо опроверг сообщения, что у родителей из Херсона силой отобрали детей
- Попова: Россия принимает все меры для защиты населения из-за деятельности лабораторий США
- Группа освобожденных из плена военных ЛНР прибыла в Луганск
- СМИ: Бербок призвала Лаврова вернуться к реализации ДСНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru