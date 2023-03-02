Электронная сигарета взорвалась в руках российского подростка

Вейп взорвался в руках семнадцатилетнего студента в городе Керчь (Республика Крым). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

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По словам потерпевшего, он обнаружил устройство на улице и решил взять с собой на занятия. На остановке транспорта молодой человек поставил вейп на зарядку, после чего тот начал нагреваться. Подросток не успел выпустить электронную сигарету из рук, произошел взрыв.

С открытой раной кисти руки молодой человек поступил в больницу.

Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев назвал рынок жидкостных вейпов в России почти полностью черным. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ВзрывПроисшествияВейпы
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