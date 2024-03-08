Электричка из Екатеринбурга в Челябинск остановилась посреди леса из-за поломки

Электричка «Орлан», следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск, остановилась посреди леса утром 8 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

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По словам пассажиров, поезд простоял более часа.

В Южно-Уральской железной дороге объяснили, что задержка произошла по техническим причинам, сообщает Ura.ru. Электрика простояла почти полтора часа, после чего отправилась по маршруту.

Ранее пригородный поезд №6683 «Марьина Роща — Апрелевка» сошёл с рельсов на станции Апрелевка Киевского направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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