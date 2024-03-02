В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка
Грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, ЧП произошло 2 марта на станции Танхой. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, ребенок переходил железную дорогу вместе с бабушкой, женщина жива.
«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — подчеркнули в следственном управлении.
После инцидента было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Транспортная прокуратура проводит проверку.
Ранее на станции Крутое в Московской области электричка сбила мужчину, женщину и ребенка. По предварительным данным, все они выжили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru