В России возбуждено дело по факту крушения батискафа в Египте

В России возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Красном море, где при крушении прогулочного батискафа погибли шесть российских туристов. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В ведомстве отметили, что происшествие произошло близ побережья Хургады. На борту судна находились 45 россиян, а также граждане Египта и Индии.

Число погибших при крушении батискафа в Египте россиян достигло шести

По данным местных властей и российских дипломатов, удалось спасти 38 туристов, из которых 24 были размещены в отелях, а 14 госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух человек). Следствие продолжает работу, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:батискафЕгипетСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры