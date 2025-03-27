В России возбуждено дело по факту крушения батискафа в Египте
В России возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Красном море, где при крушении прогулочного батискафа погибли шесть российских туристов. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
В ведомстве отметили, что происшествие произошло близ побережья Хургады. На борту судна находились 45 россиян, а также граждане Египта и Индии.
По данным местных властей и российских дипломатов, удалось спасти 38 туристов, из которых 24 были размещены в отелях, а 14 госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух человек). Следствие продолжает работу, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
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