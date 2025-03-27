В России возбуждено дело по факту крушения батискафа в Египте

В России возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Красном море, где при крушении прогулочного батискафа погибли шесть российских туристов. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В ведомстве отметили, что происшествие произошло близ побережья Хургады. На борту судна находились 45 россиян, а также граждане Египта и Индии.