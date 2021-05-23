Экстренные службы работают в Шереметьево после сообщения о минировании
23 мая 202114:07
Сотрудники экстренных служб проверяют московский аэропорт «Шереметьево» после сообщения об угрозе взрыва, сообщил представитель экстренных служб РИА Новости.
«Сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Усилены меры безопасности», - пояснил собеседник агентства.
По его словам, начались следственно-розыскные мероприятия.
Накануне анонимный злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Роспотребнадзор: На съезде депутатов в Новгороде выявили несоблюдение антиковидных мер
- Экстренные службы работают в Шереметьево после сообщения о минировании
- Судно «Фортуна» продолжает укладку газопровода «Северный поток-2» в водах ФРГ
- В Индии подтвердили около девяти тысяч случаев «черной плесени»
- Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
- Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации россиян
- Скандальный мотив. В России оценили победу Måneskin на «Евровидении-2021»
- Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Казани
- В России число подтвержденных случаев коронавируса превысило 5 миллионов
- Гинцбург рассказал о проявлениях постковидного синдрома у привитых
23 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru