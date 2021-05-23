Экстренные службы работают в Шереметьево после сообщения о минировании

Сотрудники экстренных служб проверяют московский аэропорт «Шереметьево» после сообщения об угрозе взрыва, сообщил представитель экстренных служб РИА Новости.

В Москве все вокзалы и автостанции оказались «заминированы»

«Сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Усилены меры безопасности», - пояснил собеседник агентства.

По его словам, начались следственно-розыскные мероприятия.

Накануне анонимный злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов.


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ФОТО: Аэрофлот
ТЕГИ:МоскваАэропортУгроза ВзрываШереметьево
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