В Москве все вокзалы и автостанции оказались «заминированы»
15 мая 202115:47
Экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании всех железнодорожных вокзалов и автостанций столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московских экстренных служб.
«Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве», - заявил собеседник агентства.
По его словам, начались проверки этой информации на местах.
Эвакуацию нигде не проводят. Выясняются подробности оповещения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru