В Москве все вокзалы и автостанции оказались «заминированы»

Экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании всех железнодорожных вокзалов и автостанций столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московских экстренных служб.

«Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве», - заявил собеседник агентства.

По его словам, начались проверки этой информации на местах.

Эвакуацию нигде не проводят. Выясняются подробности оповещения.

