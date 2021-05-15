В Москве все вокзалы и автостанции оказались «заминированы»

Экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании всех железнодорожных вокзалов и автостанций столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московских экстренных служб.

«Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве», - заявил собеседник агентства.

По его словам, начались проверки этой информации на местах.

Эвакуацию нигде не проводят. Выясняются подробности оповещения.

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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
ТЕГИ:ЭвакуацияУгроза ВзрываМоскваВокзалы
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