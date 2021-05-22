Злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов

«В 16:34 по Москве субботы по сообщению анонимного заявителя ТРЦ "РИО" заминирован. Требования - 2 млрд долларов», - отметили в пресс-службе.

В 16:47 (мск) началась операция по эвакуации людей, а к 17:07 из магазина вывели 1 350 человек.

На месте происшествия действует кинолог с собакой и еще два расчета спасателей.

