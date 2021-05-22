Злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов
Спасатели Ростова-на-Дону выехали на проверку сообщения о минировании торгового центра «РИО». Информацию сообщил аноним, отметили в пресс-службе городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что ТЦ расположен на проспекте М.Нагибина, 17.
«В 16:34 по Москве субботы по сообщению анонимного заявителя ТРЦ "РИО" заминирован. Требования - 2 млрд долларов», - отметили в пресс-службе.
В 16:47 (мск) началась операция по эвакуации людей, а к 17:07 из магазина вывели 1 350 человек.
На месте происшествия действует кинолог с собакой и еще два расчета спасателей.
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