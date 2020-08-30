Эксперты назвали причину крушения Су-27 весной в Крыму
Взрыв двигателя ракеты привел к крушению истребителя Су-27 в марте 2020 года. Самолет рухнул в Черное море во время планового полета, напомнил начальник Службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
«Выводы комиссии однозначны: причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», - заявил он в интервью в программе «Военная приемка» на канале «Звезда».
К таким выводам специалисты пришли после экспертизы поднятых со дна Черного моря элементах самолета. На фрагментах оказались следы пороховых газов. В Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных смогли идентифицировать принадлежность порохового следа, который принадлежит двигателю ракеты, выпущенной летчиком в соответствии с заданием.
Также, по словам заместителя начальника отдела Службы безопасности полетов ВС РФ Сергея Смирнова, летчик 40 секунд боролся за самолет в условиях жесточайших перегрузок, которые колебались от минус 4 до 12,5, сообщает «Интерфакс».
Напомним, 25 марта истребитель Су-27 во время планового полета пропал с радаров вечером в 50 км от Феодосии на юго-востоке Крыма. Самолет рухнул в море. Пилот, который смог катапультироваться, не найден.
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