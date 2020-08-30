Эксперты назвали причину крушения Су-27 весной в Крыму

К таким выводам специалисты пришли после экспертизы поднятых со дна Черного моря элементах самолета. На фрагментах оказались следы пороховых газов. В Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных смогли идентифицировать принадлежность порохового следа, который принадлежит двигателю ракеты, выпущенной летчиком в соответствии с заданием.

Также, по словам заместителя начальника отдела Службы безопасности полетов ВС РФ Сергея Смирнова, летчик 40 секунд боролся за самолет в условиях жесточайших перегрузок, которые колебались от минус 4 до 12,5, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 25 марта истребитель Су-27 во время планового полета пропал с радаров вечером в 50 км от Феодосии на юго-востоке Крыма. Самолет рухнул в море. Пилот, который смог катапультироваться, не найден.

