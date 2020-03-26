Новости за ночь: Самолет Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны. Истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму.

В официальном сообщении ведомства говорится, что «в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе».

Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями. На его поиски отправлены самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота, отмечает RT.

Напомним, что в декабре 2017 года также над Черным морем потерпел катастрофу Ту-154, на борту которого были артисты хора им. Александрова, тележурналисты, доктор Елизавета Глинка.

Следствие по делу о крушении Ту-154 под Сочи полностью исключило версию взрыва на борту.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН отметил, что основной причиной крушения можно назвать ошибку экипажа.

«Потеря пространственной ориентировки – и тут есть сложность, когда речь идёт об аэропортах, находящихся на море. Я сам это испытывал, когда взлетал ночью. Взлетаешь на море и видишь над собой и под собой звёзды. Всё, горизонта не видно, визуальный полёт полностью исключен. И тут экипажи неподготовленные должным образом или растерявшиеся они и теряют пространственную ориентировку. Они начинают метаться рулями, что и приводит к катастрофам. Выход один – пилотировать самолёт по приборам, не отталкиваться ни от каких визуальных ориентиров.







