Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Результаты экспертизы, обнаружившей следы наркотиков на волосах журналиста Ивана Голунова, будут учтены следствием. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Голунова.
Как заявил агентству журналист, следствие приобщило результаты экспертизы к делу полицейских, обвиняемых в подбрасывании Голунову наркотиков. По словам молодого человека, экспертиза может стать еще одним доказательством фальсификации доказательств.
Накануне сообщалось, что экс-сотруднику полиции Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил наркотические вещества Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест.
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