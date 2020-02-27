Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Как заявил агентству журналист, следствие приобщило результаты экспертизы к делу полицейских, обвиняемых в подбрасывании Голунову наркотиков. По словам молодого человека, экспертиза может стать еще одним доказательством фальсификации доказательств.

Накануне сообщалось, что экс-сотруднику полиции Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил наркотические вещества Голунову по указанию руководства, изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест.

