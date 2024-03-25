Эксперт заявил о психической атаке в Telegram после теракта в «Крокусе»

Подобные сообщения эксперт назвал частью психической атаки на Россию. По его словам, такая активность имеет отношение к попыткам вражеских спецслужб завербовать граждан РФ в террористические группы.

«Судя по анализу профилей в мессенджерах, с которых непосредственно идет рассылка, можно предположить централизованную работу по управлению общественным мнением в России», - цитирует Бедерова «Газета.Ru».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что жертвами нападения стали 139 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

