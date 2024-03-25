Эксперт заявил о психической атаке в Telegram после теракта в «Крокусе»
Россияне после нападения на «Крокус Сити Холл» начали массово получать сообщения в Telegram от неизвестных с предложением принять участие в совершении теракта, заявил глава департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Подобные сообщения эксперт назвал частью психической атаки на Россию. По его словам, такая активность имеет отношение к попыткам вражеских спецслужб завербовать граждан РФ в террористические группы.
«Судя по анализу профилей в мессенджерах, с которых непосредственно идет рассылка, можно предположить централизованную работу по управлению общественным мнением в России», - цитирует Бедерова «Газета.Ru».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что жертвами нападения стали 139 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru