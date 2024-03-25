МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»
МЧС России вечером 25 марта опубликовано обновленный список жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.
Список обнародован на официальном сайте ведомства. По состоянию на 20:45 мск в нем значатся 95 фамилий.
«Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований», - подчеркнули в МЧС.
По данным Следственного комитета, в теракте в «Крокусе» погибли 137 человек. В воскресенье в Москве началось опознание жертв нападения. В столичном департаменте здравоохранения заявили, что в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза продолжительностью около двух недель, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поздравил директора Музея Победы с 60-летием
- Агаларов: при восстановлении «Крокуса» создадут мемориал
- МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»
- Хинштейн: охрана «Крокуса» не выехала на место после теракта
- Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику
- СМИ: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии члена ИГ
- Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта
- При атаке дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
- В Верховной Раде предложили защитить от мобилизации 70% полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru