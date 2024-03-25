МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»

Список обнародован на официальном сайте ведомства. По состоянию на 20:45 мск в нем значатся 95 фамилий.

«Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований», - подчеркнули в МЧС.

По данным Следственного комитета, в теракте в «Крокусе» погибли 137 человек. В воскресенье в Москве началось опознание жертв нападения. В столичном департаменте здравоохранения заявили, что в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза продолжительностью около двух недель, передает «Радиоточка НСН».

