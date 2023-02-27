У берегов Крыма произошло землетрясение
В районе Гурзуфа и Алушты произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана.
Отмечается, что толчок магнитудой 3,5 на глубине 31 километр слабо ощущался на побережье Крыма.
Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков предупредил о возможности землетрясения в Крыму, по силе сравнимого с турецким - полуостров входит в тот же сейсмический пояс.
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