У берегов Крыма произошло землетрясение

В районе Гурзуфа и Алушты произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана.

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Отмечается, что толчок магнитудой 3,5 на глубине 31 километр слабо ощущался на побережье Крыма.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков предупредил о возможности землетрясения в Крыму, по силе сравнимого с турецким - полуостров входит в тот же сейсмический пояс.

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ФОТО:Соцсети Галины Огнёвой
ТЕГИ:КрымЗемлетрясение
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