Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова

Смерть Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием Михаила Ефремова, наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Об этом в ходе заседания в Пресненском суде сообщила судмедэксперт Светлана Ромадановская.

Кроме того, она отметила, то у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать. По ее мнению, очевидцы, перевернувшие автомобиль, напротив, оказали положительное влияние, потому что пострадавший принял более естественное положение.