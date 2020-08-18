Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова
Смерть Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием Михаила Ефремова, наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Об этом в ходе заседания в Пресненском суде сообщила судмедэксперт Светлана Ромадановская.
Кроме того, она отметила, то у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать. По ее мнению, очевидцы, перевернувшие автомобиль, напротив, оказали положительное влияние, потому что пострадавший принял более естественное положение.
Также судмедэксперт добавила, что автомобиль Сергея Захарова в момент аварии двигался со скоростью 60 км/ч, а водитель был пристегнут. Об этом свидетельствуют отсутствие следов катапультирования, переломов на лице, а также продольная полоса, которая осталась на теле от ремня, пишет RT.
Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Эксперты установили, что во время аварии Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы, отмечает телеканал 360.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- Группу Little Big обвинили в плагиате
- В СЖР прогнозируют сокращение журналистов в мире
- Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова
- Против Порошенко завели новое дело
- Путин настоял на неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru