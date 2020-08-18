Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова

Смерть Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием Михаила Ефремова, наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Об этом в ходе заседания в Пресненском суде сообщила судмедэксперт Светлана Ромадановская.

Кроме того, она отметила, то у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать. По ее мнению, очевидцы, перевернувшие автомобиль, напротив, оказали положительное влияние, потому что пострадавший принял более естественное положение.

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Также судмедэксперт добавила, что автомобиль Сергея Захарова в момент аварии двигался со скоростью 60 км/ч, а водитель был пристегнут. Об этом свидетельствуют отсутствие следов катапультирования, переломов на лице, а также продольная полоса, которая осталась на теле от ремня, пишет RT.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Эксперты установили, что во время аварии Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы, отмечает телеканал 360.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьДТПСудМихаил Ефремов
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