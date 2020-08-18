Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимально жесткого наказания для актера

Сын Сергея Захарова, которые погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым, просит суд о максимально жестком наказании для актера. Как пишет ТАСС, об этом он заявил в ходе допроса в Пресненском суде. При этом, сын Захарова добавил, что артист до сих пор мне не выразил соболезнований.

«Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало», - цитирует RT Валерия Захарова.

Добавим, Валерию Захарову 26 лет, он работает в полиции.

Ефремова увезли в суд

Ранее стало известно, что работодатель курьера Сергея Захарова попросил суд признать организацию потерпевшей в рамках уголовного дела. Однако получил отказ. Ходатайство было озвучено на очередном заседании по делу Ефремова - оно проходит в этот вторник, 18 августа. В нем, в частности, отмечалось, что автомобиль, принадлежащий фирме, «был фактически уничтожен» после аварии с машиной артиста.

Отмечается, что в обращении работодатель указал на причиненный ему ущерб в размере более миллиона рублей, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктерСудМихаил Ефремов
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