Эксперт рассказал, как спасти утопленный смартфон
Следование четкому алгоритму позволит спасти смартфон, побывавший в воде, заявил в интервью радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.
Флагманские смартфоны Apple, Samsung, Huawei и других крупных брендов высокую степень защиты от воды, которая способна снизиться с течением времени в процессе эксплуатации из-за появления трещин и царапин на аппарате.
Шатилин предупредил, что пользоваться феном категорически не рекомендуется для просушки гаджета, потому что вода под воздействием потока воздуха может еще глубже проникнуть в корпус. Кроме того, высокая температура способна повредить пластиковый корпус смартфона.
«Следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь», — считает Шатилин.
Он считает, что оперативное обращение в сервисный центр обеспечит лучшее решение для спасения смартфона.
Ранее эксперт московской сети сервисных центров Норик Аракелян рассказал, как подготовить смартфон к ремонту.
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