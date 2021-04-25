Эксперт рассказал, как спасти утопленный смартфон

Флагманские смартфоны Apple, Samsung, Huawei и других крупных брендов высокую степень защиты от воды, которая способна снизиться с течением времени в процессе эксплуатации из-за появления трещин и царапин на аппарате.

Шатилин предупредил, что пользоваться феном категорически не рекомендуется для просушки гаджета, потому что вода под воздействием потока воздуха может еще глубже проникнуть в корпус. Кроме того, высокая температура способна повредить пластиковый корпус смартфона.

«Следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь», — считает Шатилин.

Он считает, что оперативное обращение в сервисный центр обеспечит лучшее решение для спасения смартфона.

Ранее эксперт московской сети сервисных центров Норик Аракелян рассказал, как подготовить смартфон к ремонту.

