Эксперт рассказал, как подготовить смартфон к ремонту
Смартфон отличается от обычной бытовой техники тем, что в нем хранится много личной информации и сдача такого прибора в ремонт вызывает обоснованные опасения, говорит эксперт московской сети сервисных центров Норик Аракелян.
Потому сдавать его в первый попавшийся сервисный центр не стоит, надо почитать отзывы о нем. Также надо посмотреть, какие требования выдвигает мастер. Просьба с его стороны отключить пин-код дает повод задуматься, хотя в отдельных случаях он и может потребоваться при ремонте.
Лучше всего перед сдачей в ремонт сделать копию данных с телефона, а с него самого их удалить, это снизит риски. Также стоит обратить внимание на IMEI-код, то есть серийный номер вашего аппарата до и после ремонта. Его изменение говорит о том, что аппарат вам заменили, передает «Радио1».
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