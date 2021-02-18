Эксперт рассказал, как спасти упавший в сугроб смартфон

Если смартфон упал в снег, это ещё не значит, что его нельзя спасти. Современные модели, как правило, водозащищённые, поэтому попадание влаги в динамики и порты не будет критичным, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Он посоветовал максимально быстро достать смартфон из сугроба, стряхнуть снег и в первую очередь проверить, не появились ли на телефоне трещины. Если нарушена герметичность, гаджет необходимо сразу же отнести в ремонт. Но и отсутствие видимых повреждений не гарантирует защищённость смартфона, если он не новый и не защищён от влаги, предупредил эксперт.

«Далее следует сразу выключить смартфон, снять чехол и попробовать его максимально разобрать», - приводит совет Гриценко «Радио 1». Он, в частности, рекомендует вытащить из устройства хотя бы трей для сим-карты и карты памяти, а потом попробовать просушить смартфон – например, в тарелке с рисом. Включать телефон в сеть в первые часы после ЧП, использовать обогреватели и фены для сушки при этом нельзя, иначе повредятся внутренние детали.

Однако если внутрь устройства попало большое количество воды, то никакой рис не спасёт от процессов коррозии, добавил Гриценко. В таком случае визит в сервис неизбежен.

