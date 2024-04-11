Эксперт не исключил начала эпидемий после наводнения в Орске
В Оренбургской области сохраняется риск развития эпидемии из-за паводка, рассказал специалист по управлению городским хозяйством, профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев.
«Сейчас относительно тепло, а в частном секторе, как правило, проживает большое количество живности. Поэтому, думаю, что эпидемиологическая ситуация будет непростой», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.
По словам Сиваева, в этих условиях необходимо бдительно отнестись к ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru