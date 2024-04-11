Эксперт не исключил начала эпидемий после наводнения в Орске

«Сейчас относительно тепло, а в частном секторе, как правило, проживает большое количество живности. Поэтому, думаю, что эпидемиологическая ситуация будет непростой», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

По словам Сиваева, в этих условиях необходимо бдительно отнестись к ситуации.

Ранее сообщалось, что на территории Казахстана талые воды подтопили 14 захоронений с сибирской язвой и восемь скотомогильников, напоминает «Радиоточка НСН».

