Эксперт не исключил начала эпидемий после наводнения в Орске

В Оренбургской области сохраняется риск развития эпидемии из-за паводка, рассказал специалист по управлению городским хозяйством, профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев.

Эколог заявил, что реки в регионах РФ после паводка не смогут очистить

«Сейчас относительно тепло, а в частном секторе, как правило, проживает большое количество живности. Поэтому, думаю, что эпидемиологическая ситуация будет непростой», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

По словам Сиваева, в этих условиях необходимо бдительно отнестись к ситуации.

Ранее сообщалось, что на территории Казахстана талые воды подтопили 14 захоронений с сибирской язвой и восемь скотомогильников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьПаводок

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