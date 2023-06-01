Эксперт: атаковавшие Москву беспилотники могли лететь по «зашитому» в них маршруту

По его словам, против них были бы бесполезны устройства, подавляющие каналы управления. Он также предположил, что управление летательными аппаратами осуществлялось с использованием спутниковой группировки наших «партнеров».

Как сообщалось ранее, США не намерены расследовать атаку дронов на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

