Экс-замначальника Красноярской железной дороги обвинили в получении взятки

Отмечается, что фигурант получил взятку в размере более 3,5 млн рублей от директора коммерческого предприятия в 2016-2018 годах. Взамен обвиняемый обещал содействовать при заключении договоров на выполнение работ с заинтересованными подрядчиками. Отмечается, что часть взятки была получена чиновником в виде электрооборудования и стройматериалов.

Предполагалось, что общая сумма договоров составит более 38 млн рублей. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Красноярска.

Ранее бывшего руководителя НИИ Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова приговорили к 10 годам лишения свободы за серию взяток, незаконное хранение оружия и ряд других преступлений.



