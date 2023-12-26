Экс-замначальника Красноярской железной дороги обвинили в получении взятки

В отношении экс-замначальника Красноярской железной дороги утвердили обвинительное заключение по факту коррупции. Бывший чиновник предстанет перед судом в ближайшее время, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Отмечается, что фигурант получил взятку в размере более 3,5 млн рублей от директора коммерческого предприятия в 2016-2018 годах. Взамен обвиняемый обещал содействовать при заключении договоров на выполнение работ с заинтересованными подрядчиками. Отмечается, что часть взятки была получена чиновником в виде электрооборудования и стройматериалов.

Предполагалось, что общая сумма договоров составит более 38 млн рублей. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Красноярска.

Ранее бывшего руководителя НИИ Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова приговорили к 10 годам лишения свободы за серию взяток, незаконное хранение оружия и ряд других преступлений.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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