Экс-губернатора Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
Суд принял такое решение в связи с истечением срока давности.
«Белых ... признать виновным в совершении преступления ... и назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года. Освободить его от назначенного наказания ... и оправдать по предъявленному обвинению», - постановил судья.
Дело о превышении полномочий возбудили против экс-губернатора в июле 2021 года. По данным следствия, в 2015 году Белых обеспечил крупную сделку: «Кировская региональная ипотечная корпорация» дала в долг другой организации 320 млн рублей, которые должны были вернуть с процентами, однако чиновник поручил пустить средства «на нужды иных юридических лиц». Еще один эпизод касается выделения корпорации 448 млн рублей на строительство служебного помещения для работников бюджетной сферы области. Организация потратила деньги на текущие нужды, позже приобрела квартиры, но их не включили в специализированный фонд и сдавали на льготных условиях аренды. Обвинение запрашивало для Белых 12 лет лишения свободы.
В 2018 году бывшего губернатора приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 48,2 млн рублей по делу о взятках, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Белых не признал вину.
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