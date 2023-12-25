Экс-глава НИИ ФСИН Быков приговорён к 10 годам колонии за серию взяток
Бывший руководитель Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Андрей Быков приговорён к 10 годам лишения свободы. Головинский районный суд российской столицы признал его виновным в серийном получении взяток, незаконном хранении оружия и ряд других преступлений, передает ТАСС.
Отбывать наказание Быков будет в исправительной колонии строгого режима. Он также оштрафован на пять миллионов рублей. Экс-чиновник ФСИН был взят под стражу в октябре 2021 года. Сначала ему вменяли только злоупотребление служебными полномочиями, однако затем к обвинению добавились новые статьи.
По данным следствия, в течении трёх лет Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в НИИ ФСИН на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками для получения дополнительных выплат. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причинённый ущерб был оценён в 40 с лишним миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru