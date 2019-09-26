Аварийная посадка «Боинга» в Барнауле: Мужчины побежали первыми
Подробности аварийной посадки самолета с туристами в материале НСН.
В аэропорту Барнаула вечером в среду, 25 сентября, совершил аварийную посадку пассажирский «Боинг-767-300», вылетевший с российскими туристами из вьетнамской Камрани. Инцидент произошел в 21:13 по местному времени (17:13 мск), на борту лайнера авиакомпании Azur Air в тот момент находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.
По официальным данным, во время посадки у лайнера загорелась одна из стоек шасси. Экипаж смог остановить самолет в конце взлетно-посадочной полосы, после чего всего находившиеся на борту были эвакуированы по надувным трапам. Правда, не обошлось без пострадавших.
На данный момент известно о 56 людях, которые обратились за медицинской помощью, одна пассажирка была госпитализирована с ушибом почек и ушибом поясничного отдела позвоночника.
Один из пассажиров рейса по имени Михаил рассказал в интервью «Катунь 24», что паника на борту началась лишь после того, как бортпроводник сообщил людям об экстренной эвакуации из самолета. При этом молодой человек подчеркнул, что мужчины «быстро успокоили» начавших было кричать женщин.
Несколько иную картину происходившего представила другая пассажирка. В своем Instagram девушка рассказала, что поведение мужчин на борту ее разочаровало: в условиях давки и паники они первыми рвались к выходу. При этом пассажирка отметила высокий профессионализм экипажа.
Также она рассказала, что самолет сел со второй попытки: сначала лайнер жестко соприкоснулся с землей, после чего сразу же набрал высоту и ушел на второй круг.
Примечательно, что буквально накануне в аэропорту Барнаула прошли учения, в ходе которых спасатели отрабатывали тушение загоревшегося самолета.
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