Аварийная посадка «Боинга» в Барнауле: Мужчины побежали первыми

В аэропорту Барнаула вечером в среду, 25 сентября, совершил аварийную посадку пассажирский «Боинг-767-300», вылетевший с российскими туристами из вьетнамской Камрани. Инцидент произошел в 21:13 по местному времени (17:13 мск), на борту лайнера авиакомпании Azur Air в тот момент находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

По официальным данным, во время посадки у лайнера загорелась одна из стоек шасси. Экипаж смог остановить самолет в конце взлетно-посадочной полосы, после чего всего находившиеся на борту были эвакуированы по надувным трапам. Правда, не обошлось без пострадавших.

На данный момент известно о 56 людях, которые обратились за медицинской помощью, одна пассажирка была госпитализирована с ушибом почек и ушибом поясничного отдела позвоночника.