Страницы Иванова больше нет на сайте Минобороны

Биографическую страницу заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению во взяточничестве, удалили с официального сайта Минобороны РФ.

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Имя Иванова также больше не фигурирует в списке заместителей главы военного ведомства на соответствующей странице сайта, сообщает РИА Новости.

Напомним, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны вопросы военно-строительного комплекса, был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взяток за содействие в заключении контрактов на подрядные работы для нужд министерства.

Иванов, назначенный на пост замминистра обороны в 2016 году, в настоящее время находится под стражей по решению суда сроком на 2 месяца. Его счета арестованы. Сам Иванов свою вину отрицает, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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