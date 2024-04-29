Страницы Иванова больше нет на сайте Минобороны
29 апреля 202419:00
Биографическую страницу заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению во взяточничестве, удалили с официального сайта Минобороны РФ.
Имя Иванова также больше не фигурирует в списке заместителей главы военного ведомства на соответствующей странице сайта, сообщает РИА Новости.
Напомним, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны вопросы военно-строительного комплекса, был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взяток за содействие в заключении контрактов на подрядные работы для нужд министерства.
Иванов, назначенный на пост замминистра обороны в 2016 году, в настоящее время находится под стражей по решению суда сроком на 2 месяца. Его счета арестованы. Сам Иванов свою вину отрицает, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru